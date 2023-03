Duizenden woningen van de baan in Zaanstad, gemeente wil ruimte voor industrie

Op het industrieterrein de Achtersluispolder in Zaandam wil de gemeente ongeveer 2000 woningen bouwen. Dat is een stuk minder dan de 9300 die ze daar eerst zouden neerzetten. Door de koerswijziging is het mogelijk dat veel bedrijven die er nu staan kunnen blijven. Ook wil de stad investeren in meer groen in de nieuw te bouwen wijk.

Nieuw plan voor achtersluispolder - Zaanstad

Zaanstad heeft al heel lang de wens om het industriegebied te transformeren tot een woonwijk. "In eerdere plannen werd uitgegaan van een totale transformatie naar een woonwijk, met meerdere duizenden woningen. Met de huidige koerswijziging kiest het college voor minder woningen en meer ruimte voor bedrijvigheid", laat ze weten. De Achtersluispolder wordt in vier zones verdeeld. Zo komt er een zone voor wonen met maximaal 1250 woningen en een zone voor wonen en werken met minimaal 750 woningen. De andere twee zones zijn bestemd voor industrie. De gemeente hoop hiermee een toekomst te geven aan mensen met praktisch geschoolde banen. Nu de keuze op wonen en werken is gevallen, komt er ook meer duidelijkheid voor de bedrijven die er nu gevestigd zijn. Windmolens Een mogelijk bijkomend voordeel is dat Zaanstad geen rekening hoeft te houden met eventuele windmolens die Amsterdam op de Noorder IJ-oever wil plaatsen. Volgens Zaanstad is de kans kleiner dat de bouw van de nieuwe wijk daar last van krijgen. Wel moet er eerst meer onderzoek komen hoe groot de invloedssfeer precies gaat worden van de nieuw te plaatsen windmolens.

