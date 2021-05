Amsterdam op ramkoers met buurgemeenten om windmolens

De Amsterdamse raad stemde gisteren in om de plannen van de windmolens verder te ontwikkelen. Tot ongenoegen van de buurgemeenten die zich grote zorgen maken over de mogelijke komst van windmolens. In de afgelopen maanden is hiertegen veel geprotesteerd, zonder succes dus. Amsterdam wil de windmolens plaatsen om te voldoen aan de klimaateisen.