NH Nieuws-panel fel tegenstander van verkleinen afstandsregel voor windmolens

Het NH Nieuws-panel is fel tegenstander van het plan om windmolens toe te staan op 350 meter van woningen. Dat blijkt uit onderzoek waaraan 1.535 leden meededen. 82 procent is het er absoluut niet mee eens.

Adobe Stock

"Dat is toch van de zotte", en "veel te dichtbij", zijn zomaar wat reacties op het plan van de provincie om in zoekgebieden voor nieuwe windmolens de afstandsregel van 600 meter los te laten. Het leidde al tot veel verzet in de provincie. Zo spraken tijdens een commissievergadering van de Provinciale Staten vorige week maar liefst 115 mensen die tegen het plan zijn. Een ongekend aantal. Wel steun voor meer duurzame energie Toch zijn de deelnemers wel voorstander van het opwekken van meer duurzame energie. Het plan om via de Regionale Energie Strategieën (RES) het opwekken van duurzame energie ruim te verdubbelen in 2030, kan namelijk op veel steun rekenen. Bijna de helft is in hoge tot zeer hoge mate voorstander, een derde in redelijke mate, terwijl een kwart het niet zit zitten. Ook de landelijke ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn, wordt door een grote groep omarmd.

Als ze maar op voldoende afstand staan, zijn veel deelnemers niet per se tegen windmolens. 28 procent is voor een combinatie van molens op zee en land. Al ziet bijna een kwart ze liever alleen op zee, en nog eens een kwart alleen bij industrieterreinen. 21 procent vindt dat er helemaal geen nieuwe windmolens gebouwd moeten worden. Zonnepanelen op daken Als het gaat om zonne-energie, vinden de meeste panelleden dat alleen de daken moeten worden gebruikt voor zonnepanelen (56 procent). Ook een combinatie van zonnepanelen op daken en zonneweides kan nog op steun rekenen (35 procent). Al zeggen de deelnemers wel dat het volbouwen van daken als eerste moet gebeuren, en zonneweides er alleen moeten komen als het echt niet anders kan. Verder is vijf procent tegen elke vorm van zonne-energie. Geld is voor de deelnemers niet per se een extra motivatie. Meer dan de helft zegt niet anders te denken over duurzame initiatieven in de buurt als ze er financieel van zouden profiteren. Bij bijna een kwart heeft het wel in hoge tot zeer hoge mate invloed op hun mening. Provincie praat vandaag verder Er is vandaag opnieuw een commissievergadering over de Omgevingsverordening. Het plan met daarin onder meer het beladen punt van het loslaten van de afstandsregels. Nadat vorige week het woord was aan de insprekers, gaan nu de commissieleden onderling en met de Gedeputeerde Staten in debat over het onderwerp.

Verantwoording

Onder de 4.210 leden van het NH Nieuws-panel hielden we een enquête over hoe ze aankijken tegen duurzame energie. In totaal deden 1.535 mensen mee aan het onderzoek. Wil je ook meepraten over allerlei onderwerpen in Noord-Holland? Geef je dan hier op voor het NH Nieuws-panel. Je wordt dan eens per maand uitgenodigd voor onze enquêtes.