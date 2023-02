Oplossingen woningnood gezocht: vanaf april burgerberaad in Zaanstreek-Waterland

Inwoners uit Zaanstreek-Waterland kunnen vanaf begin april meepraten over het woningprobleem. Volgende week gaan er 14.000 uitnodigingen de deur uit om mee te doen aan een burgerberaad over dit onderwerp. Hoewel de organisatie van het burgerberaad hoopte dat alle gemeenten uit de regio mee zouden doen, laten Waterland, Oostzaan en Landsmeer verstek gaan.

Het is de bedoeling dat 320 burgers uit de regio in het burgerberaad meepraten over oplossingen voor het woningtekort. Dat gebeurt in een 'machtsvrije' samenstelling: ieders stem is gelijk. Na een paar gespreksronden worden er concrete voorstellen geformuleerd waar woningcorporaties en gemeenten mee aan de slag kunnen. De deelnemende gemeenten Zaanstad, Wormerland en Purmerend hebben beloofd serieus naar de plannen te kijken. Daarna nemen ze die over of leggen gefundeerd uit waarom het niet lukt om de plannen uit te voeren.

Sinds 2016 hebben we alleen maar burgerberaden georganiseerd die werken Initiatiefnemer G1000 Burgerberaad Harm van Dijk

Harm van Dijk begon tien jaar geleden met het initiatief G1000 Burgerberaad en leerde met vallen en opstaan wat het beste werkt. Nu, 33 burgerberaden verder door het hele land heen, zegt hij met trots in zijn stem dat de voorstellen waar burgers tijdens het beraad mee komen niet meer ergens in een la verdwijnen. "Sinds 2016 hebben we alleen nog maar burgerberaden georganiseerd die werken. Dat betekent dat als er een resultaat is, dat elke keer volledig door de gemeenteraad of door de Provinciale Staten omarmd wordt en omgezet in concreet beleid." Op de deur blijven kloppen De initiatiefnemer legt uit dat het wel belangrijk is om aan het eind van het burgerberaad de boel in de gaten te blijven houden, om de aandacht van de gemeenten en woningcorporaties vast te houden. "Er blijft aan het eind een groep burgers over die gemandateerd zijn door de deelnemers. Die blijven na afloop op alle deuren kloppen. Dan vragen ze: 'waarom voer je dat niet uit? En wat heb je nodig om te zorgen dat het wel uitgevoerd kan worden?'." Tekst loopt door onder de foto.

Initiatiefnemer burgerberaad G1000 Harm van Dijk

Bij de startbijeenkomst eerder deze week werden bestuurders, maar ook huurders bijgepraat over het initiatief in de Stoomhal in Wormer. Ook de wethouders namen het woord. Harrie van der Laan is verantwoordelijk voor de portefeuille wonen in de gemeente Zaanstad en vertelde op het podium dat hij het jammer vindt dat er slechts drie gemeenten meedoen. "Als we hier alle zeven hadden gestaan, had dat een veel sterker signaal gegeven." Dat is ook iets waar Van Dijk van baalt. "Ik heb echt de deur platgelopen bij de andere gemeenten die nu niet meedoen. Ik ben wel blij met de gemeente Edam-Volendam die loyaal meewerkt. Daar hebben ze alleen geen beloften gedaan." Hij sluit de andere gemeenten nu niet uit van het beraad: "Wij gaan gewoon aan de slag, dankzij de steun van de woningcorporaties. Daarna hopen we dat de gemeenten toch nieuwsgierig worden en dat ze tijdens het proces aanhaken." Daarom gaan de uitnodigingen ook 'gewoon' naar inwoners uit de gemeenten die nu niet meedoen. "Vervolgens zeggen we tegen die mensen: zorg nou dat jullie bestuurders ook mee gaan doen. En dan maar even kijken wat er gebeurt." Geen vechtsituatie, maar oplossingen Verwacht Van Dijk dat er onwijs originele ideeën uit het beraad komen? "Daar doen we het niet voor. We doen het om te onderzoeken wat binnen een regio wel kan. Burgers kunnen wel tot overeenstemming komen, waar dat politici en belangenpartijen niet lukt. Die partijen knokken voor hun eigen belang en dan heb je een vechtsituatie. Burgers zeggen: 'wat heb ik met dat belang te maken? Ik wil gewoon een oplossing'. Zij denken over de grenzen van hun eigen domein heen." De uitnodigingen gaan op 8 februari de deur uit, waarna er afhankelijk van de respons een loting zal plaatsvinden tot er 320 mensen overblijven. De eerste zogeheten Burgertop staat gepland op 1 april.

