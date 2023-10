Oorlog tussen Israël en Hamas bezorgt ook Noord-Hollandse familie bange dagen

Een nieuwe geweldsuitbarsting tussen Hamas en Israël zorgde dit weekend voor honderden doden aan beide kanten, en het einde lijkt nog niet in zicht. Noord-Hollanders met familie in het getroffen gebied kunnen weinig anders doen dan hopen dat hun familie het overleeft. NH sprak met twee van hen.

"De situatie escaleerde snel", vertelt hij tegen NH. "Mijn directe familie werd overlopen. De hele ochtend hebben we in paniek geprobeerd te checken of ze nog in leven zijn. Hele lange, angstige uren gingen voorbij."

"Iets in deze orde van grootte heb ik in mijn hele leven nog nooit gezien."

Volgens Mike ging het er nog nooit zo heftig aan toe. De inmiddels 66-jarige heeft op zijn 24e zelf in het Israëlische leger gezeten. "In twee oorlogen zelfs. Maar iets in deze orde van grootte heb ik in mijn hele leven nog nooit gezien. Zo'n schok heb ik nog nooit meegemaakt."

Voor Annet komen oude gevoelens weer naar boven

Annet was zaterdag zelf in de synagoge in haar eigen Bussum, niet wetende wat er op dat moment gebeurt in het geliefde land waar ze zelf veertien jaar woonde.

De dochter en kleinzoon van Bussumse Annet Betsalel zitten vast in een Israëlische schuilkelder. Ze zijn op familiebezoek in Israël en werden letterlijk overvallen door de aanvallen. Vlak na eerste berichten over de aanvallen, ging het luchtalarm af. Met alle bezoekers zijn ze snel de schuilkelder in gegaan. "In de schuilkelder ging de dienst gewoon door. Heel surrealistisch, maar wel mooi dat mensen elkaar op zo'n manier steunen op dat moment", vertelt Annet.