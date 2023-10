Dochter, kleinzoon en zus van Mike zitten in Israël: "Nog nooit zoiets gezien"

"Zaterdagochtend zei mijn vrouw dat er raketten vielen", vertelt Bing tegen NH. "Dat is niets nieuws, dat gebeurt daar vaker. Dan duikt iedereen de schuilkelders in en twintig minuten later gaat iedereen over tot de orde van de dag. Dit keer was dat anders, de situatie escaleerde snel. Mijn directe familie werd overlopen. De hele ochtend hebben we in paniek geprobeerd te checken of ze nog in leven zijn. Hele lange, angstige uren gingen voorbij."

Het gebied waar Mike's familie woont, is al jaren het strijdtoneel van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Afgelopen weekend bereikte het conflict een nieuw dieptepunt, een verrassingsaanval van de Palestijnse beweging Hamas leidde tot honderden doden in Israël. Inmiddels vecht het land terug en vallen ook aan de Palestijnse kant honderden doden.

Volgens Mike ging het er nog nooit zo heftig aan toe. De inmiddels 66-jarige heeft op zijn 24e zelf in het Israëlische leger gezeten. "In twee oorlogen zelfs. Maar iets in deze orde van grootte heb ik in mijn hele leven nog nooit gezien. Zo'n schok heb ik nog nooit meegemaakt."