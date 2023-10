De dochter en kleinzoon van Annet zitten vast in een schuilkelder in Israël: "Maar relatief gezien, is mijn zorg maar klein" 

De dochter en kleinzoon van Bussumse Annet Betsalel zitten vast in een Israëlische schuilkelder. Ze hebben een veilige plek opgezocht na de zware aanvallen van Hamas-strijders afgelopen zaterdag, waardoor al honderden mensen om het leven zijn gekomen. Ze willen niets liever dan naar huis, maar dat is nog te gevaarlijk. "Ik maak me niet per se zorgen, maar ben wel erg ongerust", vertelt ze.

Annet was zaterdag zelf in de synagoge in haar eigen Bussum, niet wetende wat er op dat moment gebeurt in het geliefde land waar ze zelf veertien jaar woonde.

Haar telefoon staat uit, al snel komen er mensen uit de gemeenschap binnen in paniek. Ze hebben het nieuws van de aanvallen net gehoord, waardoor de schrik er goed in zit. Toch blijft Annet rustig. "Ik dacht eerst, we wachten tot we meer weten. Je weet niet wat er precies aan de hand is. Gelukkig, heb ik zelf geen berichten binnengekregen van mensen die in acuut gevaar zijn. Dan ben je toch wat rustiger. Maar ja, ondanks dat ben je toch bezorgd."

Vast in schuilkelder

Wel blijkt al snel dat haar dochter en kleinzoon in een schuilkelder zitten. Ze zijn op familiebezoek in Israël en worden letterlijk overvallen door de aanvallen.

Dochter en kleinzoon Betsalel zaten ook in een synagoge. Vlak na eerste berichten over de aanvallen, ging het luchtalarm af. Met alle bezoekers zijn ze snel de schuilkelder in gegaan. "In de schuilkelder ging de dienst gewoon door. Heel surrealistisch, maar wel mooi dat mensen elkaar steunen op dat moment", vertelt Annet.

Goed contact

Nu, een paar dagen na de aanval, is de situatie van Annets dochter en kleinzoon wat verbeterd. "Ik heb gisteravond om half twaalf nog een berichtje van haar gekregen. Er stond dat ze naar een vriendin was gegaan die wat dichter bij het vliegveld woont. Om de paar honderd meter staan checkpoints op de wegen om nog naar infiltranten te zoeken. Ze was ervan overtuigd dat die rit anders heel lang zou gaan duren, vanuit Jeruzalem naar het vliegveld. Misschien kan ze toch nog een vlucht halen", zegt Annet opgelucht.

"Ik hoop dat alle ongerustheid weg wordt gehaald als ze veilig geland is in Nederland. Ik ben bezorgd. Als moeder en oma. Maar relatief gezien bij heel veel andere mensen, is mijn zorg maar klein."