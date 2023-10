Ex-Beverwijker Simon Soesan getroffen door oorlog met Hamas: 'Het ergste moet nog komen'

"We kalmeren de kleinkinderen, hebben extra voedsel ingeslagen en de schuilkelders zijn open. Het ergste moet nog komen, maar we weten wat ons te doen staat", zegt Simon Soesan. De 67-jarige ex-Beverwijker woont al decennialang in Israël. De oorlog met Hamas raakt hem en zijn familie diep.

Foto: Simon Soesan en zijn kleinzoon - Privéfoto

Toen Soesan zaterdagochtend wakker werd, zag hij gelijk dat het goed mis was. "De kleinkinderen logeerden bij ons en maakten me vroeg wakker. Aan één blik op mijn telefoon had ik genoeg. Raketaanvallen. En het vermoeden dat het een voorspel zou kunnen zijn van iets groters. Helaas bleek dit te kloppen."

De band met Beverwijk Simon is een telg uit de bekende Beverwijkse ondernemersfamilie Soesan, die onder meer een kledingzaak aan de Zeestraat runde. Hij vertrok in 1973 naar Israël, maar de band met Beverwijk is altijd gebleven. Hij komt er nog geregeld en het deed hem goed dat hij dit weekend tal van steunbetuigingen ontving van oude bekenden. Soesan woont in Haifa, op flinke afstand van de oorlogshandelingen. Toch is ook daar de spanning merkbaar. "Het is stil op straat en iedereen is ermee bezig. Ook bij ons thuis staat voortdurend de televisie aan. Zaterdag zaten mijn vrouw en ik met tranen in de ogen voor het toestel. Het aantal doden bleef maar oplopen." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: De winkel van Soesan aan de Zeestraat - NH Archief

"Misschien dat er raketten gaan vallen, maar er zal je niets gebeuren" Simon Soesan tegen zijn kleinkind

"Het is gruwelijk wat er gebeurt", zegt hij. "Er zijn onschuldige mensen vermoord of ze worden als beesten vastgehouden en verkracht. Toch kan ik dankzij mijn leeftijd ook relativeren. Misschien moet het ergste nog komen, misschien dat op heel veel plekken nog Hamas-strijders verstopt zitten, maar ik blijf een trotse en optimistische jood. Het gaat goedkomen." Soesan is vooral bezorgd vanwege zijn kleinkinderen. "De oudste leer ik gitaarspelen en hij vroeg me: 'Opa, je kijkt steeds naar de televisie. Zijn we wel veilig?' Dat raakt me enorm. Natuurlijk zijn we veilig, zeg ik dan. Misschien dat er nog raketten gaan vallen, er zal heel veel lawaai zijn, maar er zal je niets gebeuren."

"De meeste joden en Palestijnen willen samen in vrede leven, maar de gewone mensen komen nauwelijks aan het woord" Simon Soesan

Vrede De afgelopen maanden was het erg onrustig in Israël, met massale demonstraties tegen de regering. Van die verdeeldheid is de laatste dagen volgens Soesan weinig meer merkbaar. "De mensen zijn in shock, maar deze oorlog lost ook verschillen op. Mijn vrouw is gisteren naar Tel Aviv gereden om eten en slaapzakken te brengen voor de duizenden reservisten die zijn opgeroepen. Dan staat ze daar tussen Israeli's van allerlei pluimage: seculier tot orthodox."