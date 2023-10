Gemeente Amsterdam hijst morgen Israëlische vlag op Stopera

Vanaf morgen wappert de Israëlische vlag aan de Stopera, dat heeft burgemeester Femke Halsema 'in lijn met het besluit van het kabinet' besloten. "Samen met Amsterdammers is het college enorm aangedaan door het brute geweld van Hamas tegen onschuldige burgers."

De vlag is een steunbetuiging aan de Israëlische bevolking en aan Amsterdammers met vrienden en familie in Israël die in angst en onzekerheid verkeren, laat de gemeente weten. Daarnaast 'leeft het college zeer mee met onschuldige slachtoffers aan Palestijnse zijde'.

Schriftelijke vragen

Fractievoorzitter Claire Martens - America (VVD) riep de gemeente op om steun te betuigen aan Israël. Annabel Nanninga (JA21) deed dezelfde oproep in schriftelijke vragen die ze stelde aan het college van burgemeester en wethouders.

De Israëlische vlag werd gisteravond al op meerdere plekken getoond, onder andere op de Brandenburger Tor in Berlijn en op het gebouw van het Europees Parlement. Het kabinet liet vandaag weten op het Binnenhof een vlag te hijsen. En morgen komt er dus een vlag bij de Stopera.