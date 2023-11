Texels gezin bivakkeerde vier jaar op zee: "Zeilreis is beter dan welke psycholoog dan ook"

Wie wil dat niet? De boel de boel laten en je grote droom najagen. Mariska Woertman, haar partner Tjaart Hoeksema en twee jonge dochters Berber en Linde gingen voor het avontuur. Ruim vier jaar lang bedwong het Texelse gezin met hun zeilboot Zouterik de wereldzeeën. Nu beschrijft Mariska haar omzwervingen en leven in bijzondere omstandigheden in het boek 'Los van alles'.

Aangewezen op elkaar op een paar vierkante meter, niet groter dan een studentenkamer. Dag in, dag uit. En dat ruim vier jaar lang. "Het is een besluit dat je niet van de ene op de andere dag neemt", vertelt de 50-jarige Mariska een jaar na het grote avontuur, aan de keukentafel van haar woning in De Cocksdorp.

Het had even geduurd voordat ze het daadwerkelijke besluit hadden genomen om echt te vertrekken voor een reis met hun boot. Want je moet je maar durven overgeven aan een leven op zee met twee jonge kinderen, soms ver van de bewoonde wereld.

In 2013 werd dat zaadje voor die wereldreis geplant. "Tjaart en ik kennen elkaar vanaf 2012. Ik reisde al veel voor mijn werk in de marketing en communicatie voor onder meer Red Bull en Randstad. In de zomer van dat jaar zijn we in de zomervakantie naar Denemarken en Zweden gezeild."

Uiteindelijk vertrokken ze op 31 juli 2018 voor in eerste instantie een reis van een jaar. "Dan ga je echt los van de kade. Het is moeilijk om die tros los te gooien. Ik wilde mijn familie er niet bij hebben, want anders was ik misschien nooit vertrokken. Dan realiseer je dus dat je na een voorbereiding van vijf jaar echt voor een langere periode weg gaat."

Die reis proeft naar meer. "Op een boot ben je echt los van thuis. De zee werkt vertragend, ook voor de geest. Toen kwamen we op het idee dat we dit ook langer zouden kunnen doen. Hierna kregen we nog een kind, dat hadden we ook niet bedacht."

"Er is een soort 'coconut milkrun', dat is een route die ongeveer op de hoogte van de evenaar westelijk om de wereld gaat. En dat kun je in drie jaar doen. Dit was ook een soort droom die we in gedachten hadden. Maar dit hadden we nooit eerder gedaan, dus je weet ook niet wat je te wachten staat."

Met hun dochters Berber van twee en Linde van twaalf gingen ze het avontuur aan. In een altijd bewegend huis de onzekerheid tegemoet. "Als je gewoon op vakantie met een camper of vliegtuig gaat, dan plan je dingen daarvoor. Voor een zeilreis is dat lastig, omdat je altijd afhankelijk bent van wind, stroming en seizoenen."

"We hebben elkaar regelmatig overboord willen gooien of het vliegtuig naar huis willen nemen"

"We hebben een samengesteld gezin. We hadden ook geen flauw idee hoe iedereen zou reageren op zee. We gaan eerst maar weg, was onze gedachte. En als het meezit dan blijven we een jaar en dan zien we wel. Dan gaan we maar evalueren hoe iedereen het vindt."

"In het eerste half jaar is het erg wennen. Je botst continue tegen elkaar op. Alles beweegt de hele dag en we leven op 12 vierkante meter. Dat is ook de woonkamer, het klaslokaal en de werkplaats. Daar bivakkeer je de hele dag in. Dat is niet altijd leuk."

'Heel primitief'

"Je moet enorm wennen dat je geen spullen meer hebt. Je moet van heel weinig leven, je koelkast is tien keer zo klein en je hebt maar beperkt water. Vanuit de Westerse maatstaf is dat heel primitief."

"Maar na een tijdje is het voor ons gewoon geworden en fijn om te leven zonder spullen. Want dat is ook maar ballast dat je meesleept in je leven. Dat begint na een half jaar te wennen."

"Leven op een boot lijkt op een snelkookpan. In de zeilerswereld wordt gezegd dat één jaar op een boot is te vergelijken met zeven jaar in het normale leven. Want iedere poep en scheet hoor je. Ook de relatie gaat met pieken en dalen. Dan leer je elkaar echt kennen. Want voor de reis woonden we nog maar twee jaar samen."

In deze video van Mariska zie je hoe het gezin in Alaska walvissen spot (tekst gaat verder):