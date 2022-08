'Tot ooit!': Roos en Gabby maken wereldreis met Amerikaanse schoolbus

Waar ze eindigen? Hoe lang? Geen idee? Alles ligt open en ze doen het echt; Roos van Maastricht en Gabby Bandt uit Julianadorp gaan op wereldreis. Moe van alle hectiek en de waan van de dag hebben ze hun baan opgezegd, het huis verkocht en ze hebben inmiddels hun intrek genomen in een Amerikaanse schoolbus. Op weg naar ultieme vrijheid, zeggen ze. Nu of nooit of zoals het achterop de bus staat: If not now? When?

Groot, geel en glimmend staat de Amerikaanse school op de camping in Breezand waar Roos en Gabby aan het 'proefdraaien' zijn. Ruim een jaar heeft het ze gekost om de schoolbus om te bouwen tot hun rijdende woonhuis. Alles zelf gedaan. "Als we veertien maanden geleden hadden geweten waar we aan begonnen hadden we het waarschijnlijk niet gedaan," lacht Roos van Maastricht nu het eindelijk klaar is en ze hun intrek in de bus hebben genomen.

Bubble

Het koppel neemt heel bewust afstand van alles wat moet. Gabby Bandt: "We zaten in een bubble, in een rush, in de Randstad waar echt iedereen op zichzelf gefocust is. Vijf, zes dagen werken in de week. We kwamen op een punt dat we ons afvroegen of we dit wilden voorzetten of een traject inslaan met ervaringen die je nooit op een andere manier kan opdoen."

Tekst gaat door onder de foto.