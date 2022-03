Nina en Quirijn fietsen wereldreis naar Australie: "Tocht van 35.000 kilometer"

Niet naar de Ardennen, Zuid-Frankrijk of Spanje met de fiets, maar naar Australië. Dat is het doel van Nina Kaptein (27) en Quirijn Gunning (30). Zij hebben allebei hun baan in de zorg opgezegd om de komende twee jaar op hun stalen rossen door te brengen. Vandaag namen zij afscheid van hun familie.

Het is niet de eerste keer dat het stel een poging waagt om naar Australië te fietsen. "We zijn al eens eerder begonnen, maar door slecht weer in Italië is Nina toen gevallen en brak haar pols, waardoor we niet verder konden", zegt Quirijn.

Nina en Quirijn hadden altijd al de droom om samen eens een mooie reis te maken, maar dat moest dan wel iets speciaals worden. "We willen reizen op een duurzame en onafhankelijke manier", vertelt Quirijn terwijl hij bij zijn fiets staat. "We willen zelf dingen kunnen repareren aan onze fietsen en zo min mogelijk het milieu belasten."

Nina loopt om haar fiets en laat zien wat ze allemaal hebben ingepakt. "We hebben een tent mee, kleding en een tas met oplaadspullen en elektronica. Alles is klein en licht." Bij de volgende tas denkt ze even na en zegt: "In deze tas zit de keuken, tenminste hier zitten alle spullen in om te kunnen koken", lacht ze.

Route

Doordat ze al eens in Italië zijn aangekomen met de fiets, hebben de 'fietsturiers' bedacht om vanaf daar weer te starten. Daarom zijn ze vanochtend op hun tweewielers vertrokken naar Sloterdijk en pakken daar de bus naar Milaan, waar het avontuur echt gaat beginnen.

"Vanaf Milaan gaan we door Noord-Italië richting de Balkan. Dan via Turkije naar Iran, Pakistan, India en Nepal. Daar is het kijken of we China in kunnen. We hebben gelezen dat je niet altijd een visum krijgt voor dat land als je in veel verschillende landen bent geweest", zegt Nina.

