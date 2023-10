Groot, groter, grootst: hoogste kerkraam van Europa onthuld in Alkmaar

In de Grote Kerk in Alkmaar is het hoogste glas-in-loodraam van Europa onthuld. Het raam, zes meter breed en 23 meter hoog, bestaat uit 48.000 stukken in 88 kleuren. Komende zondag kan iedereen het raam voor het eerst in het echt zien.

Het raam is ontworpen door kunstenares Fiona Tan, en het glas is allemaal met de mond geblazen in Duitsland. Het geheel kostte bijna een miljoen euro. Een deel van dat geld is bijeengebracht door Alkmaarders die een glasplaatje of zelfs een heel paneel sponsorden.

Het idee voor het raam ontstond al in 2018 toen de Grote Kerk haar 500e verjaardag vierde. Echter lukte het niet om het raam voor dat jubileum te realiseren. De viering van 450 jaar Alkmaar Ontzet bleek wel een haalbare kaart.

Het raam is gratis te bezoeken in de kerk. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om het te zien, is de Grote Kerk extra geopend. In het tegenover de kerk gelegen Stedelijk Museum is een expositie over hoe het raam gemaakt is.