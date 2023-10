Duiven zetten de tijd stil in Huisduinen: "Klok is helemaal onder gepoept"

De vlag gaat uit als de klok van Huisduinen weer kan luiden. Maar hoe? De Huisduiner Kerk is al hele een tijd stil. Duiven hebben bezit genomen van de klokkentoren en de eeuwenoude klok ondergepoept, waardoor hij geen geluid meer maakt. Beheerder Rob Dol staat machteloos: "Ze eten, maar er komt aan de achterkant ook wat uit natuurlijk. En dat is erg veel."

In de video zie je hoe erg het gesteld is met de duivenpoep":

Er is al van alles geprobeerd; een net om de toren, een valkenier heeft wat vogels kunnen vangen en om de duiven weg te houden zijn onlangs honderden stalen pennen geplaatst. Er ligt er al een op de grond. "Je ziet het, het werkt niet", vertelt beheerder Rob Dol gelaten. De duiven zitten achter de wijzerplaat van de toren. "Zul je net zien dat ze er nu niet zijn, maar er is zelfs nog een nest met jongen. Dat mogen we niet weghalen."

Een schone stoep is fijn, maar belangrijker nog is het historische belang van de klok, zegt Dol: "De klok komt uit 1537. Die heeft nog in een kerk gehangen die op de plek stond waar nu de Razende Bol ligt, dus uit historisch oogpunt is het een belangrijke klok en die moet wel werken, slaan en geluid maken."

Gaas

Afgelopen week is er weer een gesprek geweest met de directie Woningstichting Den Helder, die eigenaar is van de kerk. Er wordt nu gekeken of stevig gaas de oplossing kan zijn voor het probleem.