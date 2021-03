Centrum Huisduinen wordt groener en autoluw: "Een van de parels langs de kust"

HUISDUINEN - Vandaag is een officiële start gemaakt met de opknapbeurt van het centrum van het dorp. Minder stenig, meer groen en autoluw. Dat zijn de opdrachten vanuit de bewoners waar de gemeente mee aan de gang is gegaan.

Met het project loopt Huisduinen voorop richting de nieuwe Omgevingswet waarin staat beschreven dat bewoners sneller en meer betrokken moeten worden bij lokale projecten. "Inwoners zijn ook niet gek, die hebben allemaal een idee over hoe hun leefomgeving eruit moet komen te zien", zegt wethouder Peter de Vrij van de gemeente Den Helder. "En dan ga je met elkaar aan de slag."

Jan Roelofsen van Huisduiner Belang zat in de werkgroep die meedacht over de herinrichting van het centrum. "Huisduinen is toch een van de parels langs de Nederlandse kust. Daar zijn we over gaan nadenken. Er moet meer groen komen, liefst wat duinlandschappen terughalen naar het dorpsplein. Bankjes erbij zodat het gezelliger wordt, zodat jong en oud er heerlijk kunnen bivakkeren."

Werkzaamheden

Er worden niet alleen zaken boven de grond veranderd. Ook de riolering wordt aangepakt zodat er bij hevige regenval geen water het dorpshuis en woningen binnenloopt. "We zijn hier als eerste bezig geweest met de Omgevingswet", vertelt wethouder De Vrij. "Dus dat werd en wordt van buitenaf best goed gevolgd in het land."

Vanmorgen werden met een shovel en met de hand de eerste straatstenen uit de Badhuisstraat gehaald. Het werk zal tot de zomer doorgaan, daarna volgt vanwege de vakantie een pauze. In december moet het helemaal af zijn. "Ik ben heel trots en het doet me heel goed hoor", zegt Roelofsen van Huisduiner Belang. "Het is toch ons dorp."