Boosheid over gezondheidsrisico's Tata Steel: spoeddebat levert geen oplossing op

De frustratie droop er vanaf tijdens het spoeddebat over Tata Steel bij Provinciale Staten. Aanleiding was het RIVM-rapport waaruit bleek dat het staalbedrijf een negatieve invloed heeft op de gezondheid in de omgeving. Vrijwel alle partijen vinden dat onacceptabel, maar suggesties bleken uiteindelijk niet tot een oplossing te leiden.

Foto: Tata Steel - ANP

Inwoners van Wijk aan Zee leven door de uitstoot gemiddeld 2,5 maand korter en ook in IJmuiden, Beverwijk en Velsen-Noord gaan mensen eerder dood. Daarnaast is er een hogere kans op astma, longkanker en vroegtijdig overlijden bij omwonenden. Bovendien bleek al uit een naar boven gekomen rapport uit 1975 dat er toen al kennis was van de schadelijke stoffen die Tata uitstootte. Ontluisterend aldus de meeste Statenleden. "Eigenlijk weten we 50 jaar al wat er aan de hand is", aldus SP-fractievoorzitter Remine Alberts. Met een spoeddebat probeerde de partijen alles aan te grijpen om wat te kunnen doen aan de gezondheidsrisico's. 'Moeilijk uit te leggen dat we niks kunnen doen' Met het nieuwe rapport in de hand, zagen ze kansen om alsnog in te grijpen. "Wij denken dat het onderzoek nieuwe handvatten geeft. Er kan meer en we denken graag mee", aldus Kelly Uiterwijk van JA21. "We moeten de grens van ons stelsel opzoeken. Het is moeilijk uit te leggen dat we niks kunnen doen", aldus PvdA-Statenlid Tim Wagelaar. Er volgde een regen aan voorstellen. De Partij voor Dieren vroeg om contact op te zoeken met juristen van milieuorganisatie Urgena om tot nieuwe ideeën te komen. De Christenunie riep op om de Europese regels nog een keer te bestuderen. VOLT-Statenlid Julia Schneemann verwees naar het Italiaanse staalbedrijf Ilva waar eigenaar zelfs werden veroordeeld. Tata niet sluiten, wel snel vergroenen Wat veel partijen betreft, hoeft Tata Steel niet de deuren te sluiten, maar moet er zo snel mogelijk vergroend worden om de overlast terug te dringen. Gedeputeerde Jeroen Olthof (PvdA) vertelde in een reactie hetzelfde te willen. Tekst gaat verder onder de foto

Foto: Provinciale Staten - NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

"Ik herken de frustratie. Elke dag zijn we ermee bezig en worden we ermee geconfronteerd. We willen zo snel mogelijk het verschil maken en het frustreert dat het niet altijd kan." De gedeputeerde zei zo breed mogelijk naar oplossingen te zoeken. Nieuwe inzicht kreeg hij dan ook niet tijdens het spoeddebat. Excuses namens provincie blijven uit Ook over excuses richting de inwoners wilde Olthof zich niet uitspreken. "Ik wil daar goed over nadenken en ben daarover in gesprek. En als ik dat zou willen doen, moet ik ook kunnen zeggen dat het vanaf nu anders gaat. Ik kan natuurlijk niet zeggen: 'Excuses, maar het is nog wel steeds ongezond om hier te leven'." Uiteindelijk was ook de conclusie dat er steun moet komen vanuit het Rijk. Landelijk moeten maatregelen worden aangescherpt om wat te kunnen afdwingen bij Tata Steel zo stelden de PvdA en ook GroenLinks. En zo eindigden de Provinciale Statenleden na een uur debat, waar ze eigenlijk begonnen waren. Gefrustreerd en teleurgesteld over het gebrek aan mogelijkheden om snel wat te doen om de gezondheidsrisico's terug te dringen.