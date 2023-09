Veertigduizend bezorgde burgers: "Sluit meest vervuilende onderdelen Tata Steel"

Vanavond houden de IJmondgemeenten, de provincie Noord-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een informatiebijeenkomst voor bezorgde burgers. Hoewel de avond het brede thema 'industrie en gezondheid' heeft, is de algehele verwachting dat het vooral zal gaan over het explosieve rapport van het RIVM. Daaruit blijkt dat mensen in de directe omgeving van de staalfabriek gemiddeld 2,5 maand korter leven. Ook zouden mensen sneller ziek worden door de uitstoot van Tata Steel.

Ziekmakende installaties

De petitie met veertigduizend handtekeningen heeft volgens Greenpeace een duidelijk doel. "Wij nemen het Tata Steel kwalijk dat veel van deze gezondheidsschade voorkomen had kunnen worden als de meest verouderde en ziekmakende installaties eerder waren gesloten. Dat moet alsnog, en we roepen de regering op om dat nu snel af te dwingen," aldus Faiza Oulahsen van Greenpeace.

Inwoners

Inwoners van Wijk aan Zee reageerden eerder voor de camera van NH dat zij er veelal "dubbel" instonden. Zo zouden de hoogovens voor veel werkgelegenheid hebben gezorgd, maar tegelijk is er wél de zorg om de gezondheid. "Ik ben blij dat de schade benoemd is", zei Hans Dellevoet van de dorpsraad van Wijk aan Zee over het RIVM-rapport. Sanne Walvisch van stichting FrisseWind vult hem aan: "Ik ben nog steeds even bezorgd als gisteren."

Spannende avond

Het belooft een spannende avond te worden in IJmuiden, want er is de mogelijkheid om als IJmonder vragen te stellen over 'gezondheid en industrie', en daarmee dus ook over de uitstoot van Tata Steel. Naast staatssecretaris Vivianne Heijnen zijn ook gedeputeerde Jeroen Olthof van de Provincie en de wethouders van de IJmondgemeenten aanwezig bij deze bijeenkomst.