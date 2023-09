PvdD wil excuses voor gezondheidsschade Tata, vraagt spoeddebat aan

De provinciale fractie van de Partij voor de Dieren heeft een spoeddebat aangevraagd bij de Provinciale Staten over het RIVM-rapport dat afgelopen week naar buiten kwam. Daarin stond beschreven dat de levensverwachting van omwonenden van Tata Steel zo'n 2,5 maand korter is dan de rest van Nederland. "De provincie heeft mensen keihard laten vallen."

Naast dat RIVM-rapport kwam vorige week ook een rapport uit 1975 boven tafel, waaruit blijkt dat er toen al kennis was over de schadelijke stoffen die Tata Steel uitstootte.

De Partij voor de Dieren vindt dat de provincie, als orgaan dat verantwoordelijk is voor de vergunningen en handhaving, excuses moet aanbieden. Volgens de partij heeft de provincie jarenlang verzaakt om de vergunningen aan te scherpen, waardoor bewoners mogelijk extra gezondheidsschade hebben opgelopen. "Het is gewoon nalatigheid van de provincie", zegt Ines Kostić, PvdD fractievoorzitter

Kansen

De PvdD zoekt al geruime tijd naar mogelijkheden om Tata Steel strengere regels op te leggen en dat lijkt zijn vruchten nu af te werpen. Een van hun voorstellen is het intrekken van vergunningen voor de meest vervuilende onderdelen van het bedrijf. "In 2021 kregen we van de omgevingsdienst te horen dat dat niet kon. Nu kan het toch wel. Ik denk dat de omgevingsdienst ook steeds meer ruimte ziet om iets te doen", vertelt Kostić.

Verwachting

Kostić verwacht dat in het debat van komende maandag veel naar Den Haag wordt gewezen. Toch benadrukt ze dat het belangrijk is om als provincie het heft in eigen handen te nemen. "Processen in Den Haag duren lang en we hebben nog niet alle mogelijkheden in de provincie uitgeput. Wij als statenleden zijn verantwoordelijk voor de grootste vervuiler van Nederland. Het is onze verantwoordelijkheid om lef te tonen en naar de rechter te stappen."

De motie voor het spoeddebat is ingediend door een brede groep: de PvdD, GroenLinks, PvdA, D66, JA21, SP, Christenunie, 50PLUS en het CDA. "Iedereen wil iets doen", zegt Kostić.