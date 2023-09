Wethouder: "Bijzonder dat Tata aan wet voldoet, maar er wel ziektegevallen zijn"

Met het RIVM-rapport over Tata Steel van vandaag in de hand, moet de schadelijke uitstoot van het bedrijf echt aan banden kunnen worden gelegd. Dat denkt Beverwijkse wethouder Brigitte van den Berg, die spreekt namens alle gemeenten in de IJmond. Doordat het RIVM de ziekmakende stoffen heel concreet aanwijst, kan die uitstoot makkelijker worden aangepakt, zegt ze. Ook legt Van den Berg in deze video uit waarom het belangrijk is dat het ministerie van I&W de opdracht gaf voor het RIVM-onderzoek.

Staatssecretaris Heijnen, opdrachtgever van het onderzoek, noemt de bevindingen van het RIVM 'serieuze conclusies'. "Ik kan me voorstellen dat mensen die in de IJmond wonen hiervan schrikken. Deze situatie is niet acceptabel en moet verbeteren." Ze deelt de mening van Van den Berg: "Het onderzoek helpt ons om, samen met de provincie en ook Tata Steel zelf, te blijven werken aan verbetering van de leefomgeving rondom het bedrijf. We hebben als overheid een zorgplicht om te zorgen dat mensen in een schone en gezonde omgeving leven, daar ligt dus een opdracht voor het kabinet.”

Ook de provincie die de vergunningen over stof, geluid en geur van Tata Steel moet controleren, is hoopvol dat dit rapport een verschil gaat maken. Milieugedeputeerde Jeroen Olthof: "Ik vind het verhelderend dat het onderzoek inzichten geeft waar de meeste gezondheidswinsten zijn te behalen en waar we onze inspanningen daartoe op moeten richten. Ik vind daarbij belangrijk dat gezondheid beter in wet- en regelgeving moet worden vastgelegd.’ Komende maandag is er vanaf half zeven een bijeenkomst in het Telstar-stadion. Het RIVM geeft daar een toelichting op het rapport, en zowel Van den Berg, Olthof als Heijnen zullen daar zijn. Iedere inwoner is welkom, maar je moet je wel even aanmelden.

