Wijk aan Zeeërs 'nog steeds even bezorgd' na RIVM-rapport over Tata en gezondheid

"Ik ben blij dat de schade benoemd is", zegt Hans Dellevoet van de dorpsraad van Wijk aan Zee over het RIVM-rapport over Tata Steel van vandaag. Daaruit bleek onder andere dat mensen uit het dorp gemiddeld 2,5 maand korter leven door uitstoot van Tata Steel. "Maar de waarheid ligt voor mij in het gezondheidsonderzoek, niet in een wiskundige exercitie", zegt Dellevoet. Sanne Walvisch van stichting FrisseWind vult hem aan: "Ik ben nog steeds even bezorgd als gisteren." Bekijk hier de video.