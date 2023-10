Politie, geluidsmetingen en duikers in Grootebroek: "Heeft dat nog nut dan?"

Een déjà vu voor enkele bewoners aan de Zesstedenweg in Grootebroek. Want opnieuw stonden er meerdere politieauto's in de straat. Net als vorige maand, toen de politie enkele dagen grootschalig onderzoek deed naar de dood van een 41-jarige man uit Enkhuizen. "Onderzoek? Alweer? Heeft dat nog nut dan?"

Foto: Politie onderzoek Zesstedenweg Grootebroek - Inter Visual Studio / Danielle Rood

De politie kreeg op donderdag 31 augustus rond 11.00 uur melding over een zwaargewonde man, die in een pand aan de Zesstedenweg werd gevonden. De 41-jarige man uit Enkhuizen overleed een paar dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Op zaterdag 2 september hield de politie een 40-jarige man uit Bovenkarspel aan. Hij werd drie dagen later vrijgelaten, maar blijft wel verdachte. Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) van de politie meldt zich vandaag opnieuw in Grootebroek. Op zoek naar antwoorden die horen bij vragen die nog altijd onbeantwoord zijn. Ze onderzoeken het pand en de achterliggende sloot, met duikers. Daarnaast wordt de omgeving afgegaan, met metaaldetectors. Zo'n drie uur later vertrekken ze weer en is van het onderzoek niets meer te zien.

Kapster Lisa, die het slachtoffer een maand geleden vond boven de kapsalon, was op de hoogte van het aanvullende onderzoek. "Ze hebben binnen geluidsmetingen gedaan. In het hele pand. Er werden geluiden nagebootst, om bepaalde dingen uit te sluiten, begreep ik. Verder weet ik ook niets, maar ze denken dat ze niet nog een keer terug hoefden te komen." De politie wil niets over de bevindingen in Grootebroek vertellen. De overleden man woonde net een dag in één van de drie appartementen boven de kapsalon. "De twee andere huurders wonen er respectievelijk zes en acht jaar. Dat gaat altijd goed. In de buurt gingen veel geruchten over veel verschillende huurders, maar daar klopt niets van." Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Politie onderzoek Zesstedenweg Grootebroek - Inter Visual Studio / Danielle Rood

Schilder Marco Schmidt uit Enkhuizen is maandag aan het werk aan de overkant. Schrikken van het bezoek aan de overkant doet hij niet. "Ik kom uit Amsterdam en ben wel wat gewend. Ik heb wel eens plat op een dak moeten liggen om de kogels te omzeilen. Ik weet natuurlijk niet wat er is gebeurd, maar het is wel triest. Mensen hebben een steeds korter lontje en worden tegenwoordig neergeschoten om een patatje. Het gaat helemaal nergens meer over." De bewoonster komt net thuis. "We horen vast wel een keer wat er uit komt." Andere buurtbewoners waren maandagochtend al aan het werk. Ze reageren verbaasd op het nieuwe bezoek van de politie. "Onderzoek? Alweer? Heeft dat nog nut dan?" De buurman zag het slachtoffer een maand geleden uit zijn nieuwe onderkomen worden getild. "Op weg naar de ambulance. Hij lag trillend op de brancard, onder het bloed. Dat was niet best. Ik vind het allemaal maar lang duren, en ben bang dat we nooit te weten krijgen wat er aan de overkant is gebeurd..."