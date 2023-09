Zwaargewonde man in Grootebroek overleden, verdachte aangehouden

De man die donderdagochtend zwaargewond werd aangetroffen in een pand in Grootebroek is gisteren in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Ook hield de politie gisteren een verdachte aan.

De politie startte vanochtend een groot onderzoek aan de Zesstedenweg in Grootebroek - Inter Visual Studio

De overleden persoon is een 41-jarige man uit Enkhuizen, aldus de politie. Het is nog niet duidelijk hoe de man zo zwaargewond raakte. Op het moment dat de politie de man aantrof in de woning aan de Zesstedenweg, vluchtte er een andere man snel het pand uit. Het slachtoffer is donderdag direct naar het ziekenhuis gebracht. Hij overleed daar twee dagen later. Op dezelfde zaterdag hield de politie een verdachte aan, een 40-jarige man uit Bovenkarspel. De verdachte zit vast voor verhoor en zijn betrokkenheid wordt nog onderzocht.