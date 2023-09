Groot politieonderzoek: zwaargewonde man aangetroffen in woning Grootebroek

In een woning aan de Zesstedenweg in Grootebroek trof de politie gisterochtend, na een tip, een zwaargewonde man aan. Het is niet duidelijk hoe de man zo gewond is geraakt, wel vluchtte een andere man snel het pand uit op het moment dat de politie binnenkwam. Al de hele ochtend is de politie onderzoek aan het doen in het huis.

Inter Visual Studio / Danielle Rood

Gisterochtend rond 11.00 uur trof de politie de gewonde man aan in een woning boven een kapperszaak aan de Zesstedenweg in Grootebroek. Op het moment dat de politie hem aantrof, vluchtte een nog onbekende man de ruimte uit in de richting van de Dirk Essenlaan. Het lukte niet om deze man aan te houden. De zwaargewonde man is afgevoerd naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe hij aan zijn verwondingen is gekomen. Volgens buren woonde het slachtoffer er nog maar net. Hij zou in een van de zes kamers wonen, die verhuurd worden op de verdieping boven de kapperszaak. De hele ochtend is de politie al druk bezig met onderzoek in het pand en wordt dat momenteel nauwgezet doorzocht door de forensische opsporing. De politie is op zoek naar getuigen. Ook vraagt de recherche om camerabeelden, bijvoorbeeld opgenomen door een deurbel.

