Kapster vindt zwaargewonde Enkhuizer: wat is er gebeurd in Grootebroek?

Wat is er vorige week donderdag gebeurd in een appartement aan de Zesstedenweg in Grootebroek waar een Enkhuizer zwaargewond werd gevonden door een medewerker van de ondergelegen kapsalon? We zetten wat we tot nu toe weten op een rij.

Inter Visual Studio / Danielle Rood

Het is 31 augustus rond de klok van 11 uur 's ochtends. Medewerkers van een kapsalon aan de Zesstedenweg schrikken op van het kabaal dat klinkt uit het appartement boven hen. Vlak daarna zien ze een man wegrennen richting de Dirk Essenlaan. Kapster vindt zwaargewond slachtoffer Eén van de kapsters gaat naar boven en treft daar een zwaargewonde man aan. Het is een 41-jarige Enkhuizer. Hij woont pas net een dag in het appartement. Wat de oorzaak van zijn verwondingen zijn is onduidelijk. Mogelijk zou hij zijn geslagen en wellicht neergestoken. Maar officiële bevestiging daarvan ontbreekt nog. De politie wordt gebeld, die doet grootschalig onderzoek. Maar van de dader ontbreekt dan nog ieder spoor. Het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis gebracht, maar het mag niet baten. Op zaterdag overlijdt hij aan zijn verwondingen. Bewapend arrestatieteam met bivakmutsen Diezelfde dag, rond 15.45 uur, kijken omwonenden van de Douwe Brouwerweg in Enkhuizen raar op als drie tot vier snelle Audi's de straat in komen rijden. Er stappen gewapende mannen uit met bivakmutsen op. Omstanders wordt verteld dat ze naar binnen moeten. Het is een arrestatieteam dat vervolgens een huis binnen gaat. De bewoner woont er sinds een paar maanden, maar is niet degene waarvoor de politie komt. Die komt voor een 40-jarige man uit Bovenkarspel die ook in het huis is en daar soms op bezoek komt. Tekst gaat verder onder de foto van de Douwe Brouwerweg.

NH Nieuws

De man wordt gearresteerd voor betrokkenheid bij de dood van de Enkhuizer en zit sindsdien vast. Hij zou degene zijn die de medewerkers van de kapsalon zagen wegrennen na de fatale gebeurtenis aan de Zesstedenweg. Over wat er precies is gebeurd en waarvan de man wordt verdacht, meldt de politie nog niet. Mogelijk wordt meer duidelijk als de Bovenkarspeler wordt voorgeleid bij de rechter-commissaris. Dan wordt bekend wat de voorlopige aanklacht is en of hij ook langer in voorarrest moet blijven. Waarschijnlijk wordt dat morgen besloten.