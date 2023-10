Michael van Praag geeft Valentijn Driessen de wind van voren tijdens NH Sportcafé

Van Praag en Driessen zaten afgelopen zaterdag allebei aan tafel bij het radioprogramma NH Radio Sportcafé, waar Van Praag al snel zijn onvrede over de column uitte. In die column schrijft de journalist onder andere: 'Met Van Praag en Van Wijk kiest Boekhorst voor de oude, bijna incestueuze Ajax-kliek in de rvc (...) De voorgenomen benoeming van Van Praag en Van Wijk als commissarissen van Ajax heeft alle schijn van een wederzijdse vriendendienst. De zuiverheid is ver te zoeken.'

Volgens Van Praag is deze aanstelling alles behalve een vriendendienst, want de ondernemingsraad en de Vereniging van Effectenbezitters konden nog bezwaar tegen hun aanstelling maken.