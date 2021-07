Michael van Praag werd met 'nul ervaring' Ajax-voorzitter

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat Michael van Praag, oud-voorzitter van Ajax. Onder zijn leiding beleefden de Amsterdammers een van de succesvolste periodes uit de clubgeschiedenis.

Van Praag begon zijn periode als voorzitter (1989-2003) zonder enige ervaring. Natuurlijk, hij was een Ajacied, dat had hij van zijn vader geërfd. De legendarische Jaap van Praag. Maar van voetbal had hij, naar eigen zeggen, geen verstand. Sterker, als jongetje werd hij bij partijtjes op straat altijd pas als laatste gekozen. "Ik kon er niets van", herinnert Van Praag zich nog maar al te goed.

Van besturen wist hij ook niets. Net als zijn vader was Van Praag ondernemer, maar dat is toch iets anders dan het besturen van de succesvolste voetbalclub uit de Nederlandse geschiedenis. "Ik heb mijn hele leven dingen gedaan waarvan ik niet precies wist wat het was. Maar het leek me wel leuk. Ajax is als een toeval voorbijgekomen." Dat verklaart misschien ook wel dat Michael van Praag niet de eerste keus was voor het voorzitterschap. Maar hij werd het uiteindelijk wel, als vierde keus.

'Geen dominante man'

Van Praag: "Omdat ik goed in dat groepje bestuurders paste: geen dominante man, samen willen werken, verbinden. Ik denk dat ze me op die drie dingen gekozen hebben. Niet om mijn voetbalkennis, maar wel om het feit dat ik Ajacied was. Eens Ajacied, altijd Ajacied."