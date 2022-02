Valentijn Driessen schuift in De Aftrap Seedorf als nieuwe 'TD' van Ajax naar voren

Wie moet Marc Overmars opvolgen al technisch directeur bij Ajax? Chef voetbal bij De Telegraaf Valentijn Driessen noemt in onze voetbal talkshow De Aftrap Clarence Seedorf als verrassende kandidaat.

Driessen heeft ook de bekende namen van Marcel Brands, Max Huiberts en Jordy Cruijff voorbij zien komen. Brands is na zijn vertrek bij Everton vrij. Huiberts is de huidige technische baas bij AZ en Cruijff is nog niet zo lang geleden als sportief adviseur bij Barcelona begonnen.