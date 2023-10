Met goud op zak viert wereldkampioen Lisanne de Witte eigen feestje bij AV Trias

Als een ster werd Lisanne de Witte onthaald bij haar atletiekvereniging AV Trias. Onlangs won de 31-jarige atlete goud op de WK atletiek en dus moest ze ook in Heiloo op het podium staan. Daarnaast was er bij de jeugd ook veel belangstelling voor een handtekening van 'hun' wereldkampioen.

In Boedapest won Lisanne de Witte met het Nederlandse estafetteteam goud op de 4x400 meter. Samen met Lieke Klaver, Femke Bol, Cathelijne Peeters en Eveline Saalberg was ze actief op het toernooi. De Witte liep echter alleen in de halve finale, waardoor de medaille toch net iets anders voelt voor haar.

Al meer dan 10 jaar maakt De Witte deel uit van het estafetteteam. Daarmee is de 'moeder van de estafette' inmiddels de meest ervaren loopster in Nederland.