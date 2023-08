Estafettevrouwen 4x400 meter naar WK-finale mét Lisanne de Witte

Lisanne de Witte mag zich gaan opmaken voor een WK-finale in Boedapest. De atlete uit Castricum plaatste zich met de estafetteploeg 4x400 meter door als derde te eindigen in de series: 3.23,75. Jamaica en Canada waren sneller, maar de eerste drie van de heat plaatsten zich rechtstreeks voor de finale op zondag.

De estafettevrouwen werden vorig jaar gekozen tot Sportploeg van het Jaar. Lieke Klaver uit Enkhuizen, die nu ontbrak in de series, De Witte, Eveline Saalberg en Femke Bol veroverden vorige zomer op de EK atletiek in München het goud in 3.20,87, de beste Europese tijd van het jaar.

