Mama van de estafette, Lisanne de Witte, gaat met 'goede kindjes' naar WK atletiek

Ze had er al behoorlijk wat vertrouwen in, maar Lisanne de Witte gaat met de estafetteploeg naar de WK atletiek. Met haar 30 jaar en bak aan ervaring wordt de atlete uit Castricum gekscherend de 'mama van de estafette' genoemd. In Boedapest zal De Witte de 4x400 meter lopen. In totaal gaan 11 Noord-Hollandse atleten naar de WK atletiek.