Rust Roest: hulpdiensten zwaaien Bloemendaalse burgemeester uit op laatste werkdag

Met toeters en bellen werd burgemeester Elbert Roest van Bloemendaal vandaag naar zijn werk gebracht. Het is de laatste werkdag van Roest, die een bijzondere band heeft met de hulpverleners in zijn regio.

De hulpverleners staan klaar om burgemeester Elbert Roest van Bloemendaal thuis op te halen en naar zijn werk te brengen. Het is de laatste werkdag van Roest op het gemeentehuis. Normaal gesproken stapt hij op de fiets om naar het gemeentehuis te rijden, nu mag hij plaatsnemen in een grote brandweerwagen van het korps Bennebroek.

Bij zijn aantreden liet Elbert Roest weten dat het burgemeesterschap van Bloemendaal zijn laatste uitdaging zou worden, maar zover is het nog niet. Hij gaat met burgemeesterspensioen, maar Roest rust nog niet: "Ik heb nu nog een klus als voorzitter van de kerngroep dierwaardige veehouderij bij het ministerie van Landbouw, dus ik val niet in een zwart gat ", vertelt hij. "En volgend voorjaar ga ik een mooie lange wandeling maken en me bezinnen op de toekomst."

Het is een kort ritje van de burgemeesterswoning naar het gemeentehuis. Als de voertuigen van de hulpdiensten de oprit oprijden - opnieuw met de sirenes en zwaailichten op volle sterkte - staat een grote groep ambtenaren de burgemeester al op te wachten. Er klinkt een luid applaus als de burgervader uitstapt en nog even met de hele groep op de foto gaat.

De toeters en bellen van de hulpdiensten trekken veel bekijks in de straat. Omwonenden van de burgemeesterswoning staan nieuwsgierig te kijken en zwaaien 'hun' Elbert Roest uit. "Ik vind het een geweldige burgemeester", vertelt een overbuurman. "Hij is erg betrokken en altijd benaderbaar. Het is een moeilijke baan hier in Bloemendaal met al dat gedoe in de gemeenteraad." Zijn vrouw vult aan: "Ik hoop dat we straks weer zo'n goede burgemeester krijgen."

Roest heeft een innige band opgebouwd met de hulpdiensten. Hij fietst met grote regelmaat naar de post van de Reddingsbrigade op het strand om een bakkie te doen en houdt zich intensief bezig met het werk van de hulpverleners.

Brandweerman Wesley Somers: "We wilden de burgemeester nog een keer in het zonnetje zetten. Hij heeft een goede band met alle hulpverleners in de regio en hij heeft ontzettend zijn best gedaan voor de nieuwbouw van de kazerne in Bennebroek, bijvoorbeeld. We gaan hem echt missen, hij laat toch iets bijzonders achter. Ik hoop dat zijn opvolger ook weer een brandweerhart heeft."

Afscheidsreceptie

De burgemeester leidt de mannen en vrouwen in uniform het gemeentehuis binnen en biedt ze daar een bak koffie aan. Hij krijgt van de brandweer in Bennebroek nog een mooi afscheidsgeschenk, met daarin waarschijnlijk iets sterkers dan koffie. Dat kistje blijft nog even dicht, want op deze laatste werkdag van Roest staat hem ook nog een mooie afscheidsreceptie op het gemeentehuis te wachten. "Ik hoop heel veel inwoners te zien. Ik ben zo graag en zoveel in de verschillende dorpen geweest. Ik heb met heel veel mensen samengewerkt, iedereen komt bij elkaar, heerlijk!"