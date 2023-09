Ankie Broekers-Knol waarnemend burgemeester in Bloemendaal

Burgemeester Elbert Roest stopt er binnenkort mee. Hij blijft in ieder geval tot 28 september in functie. Broekers-Knol zal zijn functie daarna tijdelijk waarnemen, totdat er een nieuwe burgemeester is gevonden. Tussen de sollicitanten bleek namelijk geen geschikte kandidaat te vinden. De Bloemendaalse raad moet de hele sollicitatieprocedure opnieuw doen.

Broekers-Knol (1946) is bekend met de gemeente Bloemendaal. Ze woont namelijk in Overveen. Ze is een ervaren bestuurder. Van maart tot juli dit jaar was zij aangesteld als verkenner voor de coalitievorming in de provincie Noord-Holland. Daarna werd zij ook aangesteld als formateur.

Raadslid in Bloemendaal

Van 2019 tot 2022 was Broekers-Knol staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. Daarvoor was zij zes jaar lang voorzitter van de Eerste Kamer en van 2001 tot 2019 zat ze voor de VVD in de Eerste Kamer. Van 1986 tot 1997 was ze VVD-raadslid in Bloemendaal. Ze studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Leiden.