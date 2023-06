Burgemeester Elbert Roest: "Bloemendaalse burgemeester moet een IJzeren Hein zijn"

Elbert Roest, de huidige burgemeester van Bloemendaal, vindt het jammer dat er nog niet snel een opvolger voor hem te vinden is. De procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester is namelijk stopgezet, zo maakte de provincie vandaag bekend . Er zat geen geschikte kandidaat onder de tien sollicitanten.

Binnen de Bloemendaalse raad wil het namelijk nog wel eens stormen en daar moet een nieuwe burgemeester goed tegen kunnen, vindt Roest. "Het moet een IJzeren Hein zijn. Iemand die sterk in zijn of haar schoenen staat en zich niet makkelijk uit evenwicht laat brengen. Het moet iemand zijn die samen met de raad stappen wil zetten naar een nieuwe politieke cultuur. Waar niet meer zo op de persoon wordt gespeeld. Ik merk dat een jonge groep raadsleden ook graag die kant op wil."

"Ik vind het heel jammer, want ik had mijn functie graag overgedragen aan iemand die een vaste rol voor Bloemendaal had kunnen betekenen", vertelt Roest. Hij snapt ergens wel dat er relatief weinig geschikte kandidaten zijn. "Bloemendaal is een fantastische, maar ook een pittige gemeente. Ik snap wel dat mensen een paar keer nadenken of ze het überhaupt wel willen. Dat ze denken 'kan ik dit aan en vind ik dit wel leuk?'"

"Maar toch. Het is wel heel opmerkelijk. Dat zo'n fantastische gemeente zo weinig kandidaten heeft. Ik heb het in ieder geval altijd een enorme eer gevonden om hier burgemeester te mogen zijn", vervolgt Roest.

Hij krijgt op 6 september eervol ontslag. "Ze hebben wel gevraagd of ik nog tot begin oktober kan blijven. Dan kan ik het burgemeesterschap wellicht overdragen." Wellicht. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk heeft al aangegeven dat er een tijdelijke vervanger zal worden geïnstalleerd als burgemeester in Bloemendaal, totdat er echt een opvolger van Roest is gevonden.

Procedure opnieuw

Maar eerst moet een nieuwe profielschets worden opgesteld door de Bloemendaalse vertrouwenscommissie. Wanneer die af is, is nog onduidelijk. Vervolgens zal de commissie opnieuw in het geheim gesprekken moeten gaan voeren met mogelijke kandidaten. De hele procedure moet dus over.

Invulling van pensioen

De bijna afzwaaiende burgemeester ziet wel hoe hij zijn tijd vanaf oktober nuttig gaat besteden. "Het is mooi geweest. Ik ga mijn kennis en ervaringen bij nieuwe klussen gebruiken. Welke weet ik nog niet. Ik zie wel weer wat er op mijn pad komt. Op dit moment geniet ik alleen maar, zeker met het mooie weer."

Of Bernt Schneiders, oud-burgemeester van Haarlem en eerder al eens tijdelijk burgemeester van Bloemendaal, opnieuw een goede 'interim-burgemeester' zou zijn? "Daar kan ik helemaal niets over zeggen."