Nog lang geen nieuwe burgemeester Bloemendaal: te weinig geschikte kandidaten

"Dat betekent ook dat er een nieuwe profielschets zal moeten worden gemaakt", vertelt Sijmonsbergen. Of de huidige profielschets te scherp was geformuleerd of dat er een andere reden is dat de lijst met kandidaten te mager is, is onduidelijk. "Meer informatie mag ik niet geven, omdat dat geheim is."

Tien sollicitanten

Opvallend is dat in april nog bekend werd gemaakt dat er tien sollicitanten waren die burgemeester van Bloemendaal wilden worden, waaronder één vrouw. Drie kandidaten werkten op dat moment al binnen een openbaar bestuur, de rest niet.

De gemeenteraad van Bloemendaal zal de komende tijd dus opnieuw een profielschets moeten maken. De commissaris van de Koning zal een tijdelijke vervanger aanwijzen. Elbert Roest stopt in september als burgemeester.