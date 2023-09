Nu dan echt: bouw van ondertussen peperduur Hilversums buurthuis kan gaan beginnen

Na dik zes jaar van overleggen, plannen maken en ze weer aanpassen, is het nu echt zover: de bouw van het Hilversumse buurtcentrum de Nieuwe Lelie kan gaan beginnen. De Hilversumse politiek trekt bijna twaalf miljoen euro uit, zodat op het terrein van het oude buurtcentrum en de Paulusschool een 'multifunctioneel gebouw' kan verrijzen.

Later kwamen nog aanvullende wensen bij zoals een jongerencentrum en duurzaamheidseisen van burgemeester en wethouders. Door die extra wensen groeide het oppervlak van zo'n 1.700 vierkante meter naar 3.000 vierkante meter.

Nadat het wijkcentrum was afgebrand, bleef lang boven de markt hangen wat er ging gebeuren. Hilversum kocht de grond uiteindelijk van de Emmaus-Paulusparochie, waarna het idee ontstond om een gloednieuw pand neer te gaan zetten waar in eerste instantie plaats moest zijn voor een nieuw buurthuis, de Paulusschool en kinderopvang.

Het oude buurthuis brandde zes jaar geleden af. Dat er een nieuwe voorziening voor de Bloemenbuurt terug moet komen, staat voor de politiek buiten kijf. Waar de politiek tegenaan hikt, is het vrij fors opgelopen prijskaartje. In eerste instantie dacht de gemeente dat het voor 4,8 miljoen euro zou kunnen, inmiddels is daar een bedrag van 7 miljoen euro opgekomen.

Na de herfstvakantie gaan het huidige schoolpand en de restanten van De Lelie tegen de vlakte. Dat kan omdat de raad woensdagavond akkoord is gegaan met een extra krediet van één miljoen euro.

Als alles volgens planning verloopt, dan heeft de Hilversumse buurt rond de kerstvakantie van volgend jaar een nieuw buurthuis. Dan heeft de Paulusschool ook meteen een nieuw onderkomen en is er plek voor een kinderopvang, Versa Welzijn, een centrum voor jeugd en gezin en een jongerencentrum.

"Een varend containerschip is niet makkelijk bij te sturen. Daar dacht ik aan bij de Lelie"

Voor een groot deel liggen de gestegen kosten niet aan de gemeente. De coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de tekorten aan de arbeidsmarkt hebben de prijs de laatste tijd behoorlijk opgedreven. Daar staat volgens veel partijen wel tegenover dat Hilversum een historie heeft met projecten die fors duurder uitvallen dan in eerste instantie begroot.

Uit de klauwen

"Een varend containerschip is niet makkelijk bij te sturen. Daar dacht ik aan bij de Lelie. De kosten lopen uit de klauwen, maar we kunnen en willen ook niet meer terug", zo typeerde Bas Nanninga, fractievoorzitter van de ChristenUnie, het probleem. Voor een nieuwe Lelie op het terrein tussen de Lelie- en Irisstraat is geen weg meer terug. De buurt wacht nu al dik 6,5 jaar.

Met klem benadrukte de politiek dat dit project echt geen cent duurder meer mag zijn dan nu het geval is. Wethouder Karin van Hunnik heeft als opdracht om als een havik bovenop de kosten van de bouw te zitten. Een directievoeder en een toezichthouder zullen dit goed in de gaten houden, zei zij tegen de raad. "Dit moet inderdaad het bedrag zijn en dan heb ik het vooral over de bouwsom", gaf de Hart voor Hilversum-bestuurder aan.

Hand in eigen boezem

De nieuwe Lelie gaat er ondanks de 'kostenexplosie', zoals woensdag in de raadzaal klonk, komen. Dat laat onverlet dat de Hilversumse politiek vindt dat zij de hand in eigen boezem moet steken, want de raad ziet dat bij veel grote projecten de kosten echt de pan uitrijzen. Dat gebeurde onder meer bij Lieven de Key, St. Joseph, woondienstencentrum Lopes Dias en De Vorstin.

Om in de toekomst te voorkomen dat complexe projecten financieel opnieuw gierend uit de klauwen lopen moet de raad de risico's beter in zicht hebben. Dat is de opdracht die de politiek zichzelf heeft gegeven.