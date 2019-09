Toekomst afgebrand Hilversums buurthuis De Lelie onzeker

HILVERSUM - Ze zijn het meer dan zat. Jacqueline van Oostveen en Gonny van Reede van het Hilversumse buurthuis De Lelie willen graag dat het afgebrande buurthuis zo snel mogelijk terugkeert. Maar het plan dat er ligt, daar worden ze allerminst vrolijk van.

Het is alweer 2,5 jaar geleden dat buurthuis De Lelie in lichterlaaie stond. Nog altijd zijn de ramen en deuren dichtgetimmerd en is er niets gebeurd. "Ik word daar niet blij van", vertelt vrijwilliger Jacqueline van Oostveen. Vrijwilliger Gonny van Reede vindt het zelfs schandalig.

Het tijdelijke onderkomen in De Kleine Lelie is te klein en dat zorgt ervoor dat allerlei clubjes verspreid zitten door Hilversum. Het wordt tijd dat er iets gebeurd. Al langere tijd wordt er gesproken over de toekomst van De Lelie: komt er een nieuw buurthuis of een multifunctioneel centrum waar ook de naastgelegen school en kinderopvang een plek krijgen?

Multifunctioneel gebouw

Het lijkt erop dat het laatste plan de grootste kans maakt. Wethouder Arno Scheepers moet het er nog met de rest van het college en de gemeenteraad over hebben, maar hij gaat voor een multifunctioneel gebouw. Maar dat stuit op weerstand in de buurt. "Als buurthuis wil je baas in eigen buik zijn. Daarnaast is een buurthuis een open voorziening waar iedereen naar binnen kan lopen, maar bij een school en een kinderopvang wil je dat juist niet", vertelt Jacqueline. "We willen wel samenwerken, maar niet samenwonen."

Jacqueline heeft namens het buurthuis bij alle overleggen gezeten. "Hele middagen en avonden worden georganiseerd. Twee jaar lang steken we al onze energie er vrijwillig in en dat daar dan helemaal niets mee gedaan wordt. Dat voelt cru."

Vertrouwen

De school en kinderopvang zien in het plan juist een mooie kans en zijn voorstander van het multifunctionele gebouw. BINK-kinderopvang laat weten dat het een van de weinige mogelijkheden is om extra ruimte te creëren. Ze hebben begrip voor het standpunt van de buurt, maar denken dat je daar creatief mee om kan gaan. De school staat hier hetzelfde in.

Hierdoor hebben Jacqueline en Gonny er geen vertrouwen meer in. "We hebben het idee dat we ondergesneeuwd worden en dat we aan het kortste eind trekken. Dat zie je nu ook weer. BINK wil het graag, de school wil het graag, maar goed die hebben anders ook geen mogelijkheid. Het is eigenlijk een dekmantel om iets voor elkaar te krijgen op deze locatie. Terwijl je het eigenlijk zou moeten omdraaien: het buurthuis is afgebrand, en niet de school en niet de kinderopvang.

Reactie wethouder Scheepers:

Uiteraard vind ik het jammer dat er mensen in de buurt zijn die een multifunctioneel gebouw niet zo’n goed idee vinden. En ik begrijp die gevoelens ook. Veel buurtbewoners waren zeer gehecht aan de persoonlijke, intieme sfeer van de “oude” Lelie en zouden die graag terugzien. Ik ben er echter van overtuigd dat ook binnen een multifunctionele accommodatie heel goed een mooi, persoonlijk en herkenbaar buurthuis gerealiseerd kan worden. Om dat voor elkaar te krijgen, wil ik heel graag samen met de buurt optrekken!