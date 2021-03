Afgebrand buurthuis de Lelie wordt na vier jaar nog elke dag gemist

HILVERSUM - Het is deze week alweer vier jaar geleden dat buurthuis de Lelie in brand stond. Sindsdien is het pand dichtgetimmerd. Maar de buurtgenoten blijven hopen dat er snel een alternatief komt. "Dit duurt veel te lang", vertellen ze.

De buurtgenoten zijn het allemaal met elkaar eens dat het wel erg lang duurt voordat de Lelie weer is opgebouwd. Ondertussen is er de 'De Kleine Lelie' als noodoplossing, maar die is zoals de naam al doet vermoeden, te klein.

Jaco van der Velden van Versa Welzijn legt uit dat er maar één grote ruimte is. "Dat zorgt ervoor dat verschillende activiteiten van vroeger verspreid zijn over andere locaties. Alle vrijwilligers bewoners snakken wel naar een mooi buurthuis waar alle activiteiten weer samenkomen en mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat gaat hopelijk snel gebeuren."

Schot in de zaak

Er lijkt nu schot in de zaak te zitten. Het plan is om er een multifunctioneel gebouw van te maken met een basisschool, buurthuis en kinderopvang. "Het programma van eisen ligt nu bij de wethouder", vertelt Willem Kranendonk die in de klankbordgroep voor de bouw van de nieuwe Lelie zit.

Daarnaast hebben ze de vraag neergelegd of er ook geen jongerencentrum bij kan komen. "Dus we zijn bezig met een gebouw waar starks alles zit van 0 tot 100 jaar. Hoe mooi kun je het hebben", besluit hij.

Binnenkort wordt het programma van eisen aan de raad voorgelegd en dan gaat de architect aan de slag.

NH Gooi-verslaggever Rinus Michiels ging langs in de buurt om te kijken hoe erg het buurthuis wordt gemist: