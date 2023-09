Beleggersclub wil opheldering Ajax over onderzoek naar Mislintat

"Bijna een week na aankondiging heeft Ajax nog geen nadere informatie verstrekt over het externe onderzoek", benadrukt de organisatie die opkomt voor de belangen van kleine particuliere beleggers.

Volgens de VEB is de crisis rond het beursgenoteerde Ajax met het ontslag van Mislintat afgelopen weekend "bepaald nog niet bezworen". De Duitser raakte vorige week in opspraak omdat hij zaken heeft gedaan met een spelersmakelaarskantoor dat aandelen heeft in een bedrijf waarvan hij zelf grootaandeelhouder is. Een extern onderzoek zou duidelijk moeten maken of sprake was van belangenverstrengeling en of er andere ontoelaatbare zaken hebben gespeeld.

Reflectie

De beleggersvereniging noemt het verder "onwenselijk" dat Ajax voor nadere mededelingen lijkt te wachten tot de komende aandeelhoudersvergadering. "Deze moet nog worden aangekondigd en zal daarom niet binnen zes weken gehouden kunnen worden", aldus de VEB, die de raad van commissarissen van de voetbalclub via een brief ook heeft gevraagd "om te reflecteren op de interne controle en de verantwoordelijkheden binnen de eigen organisatie".

Zo zou in de ogen van de VEB ook duidelijk moeten worden of de commissarissen wel voldoende toezicht hebben gehouden op de gang van zaken bij Ajax. Ook wil de beleggersclub dat de reden van het ontslag van Mislintat met aandeelhouders wordt gedeeld. Daarbij wil de VEB ook weten of Mislintat via een eventuele afvloeiingsregeling nog geld meekrijgt.