Wie is de nieuwe technisch directeur van Ajax Sven 'Diamantenauge' Mislintat?

Ajax heeft sinds lange tijd weer een technische directeur. Daarover hebben Ajax en Sven Mislintat overeenstemming bereikt. De 50-jarige Duitser tekende in Amsterdam een contract dat loopt tot en met de zomer van 2026. Maar wie is die nieuwe technisch directeur, die bekendstaat om zowel zijn successen als mislukkingen?

Even leek het erop dat de topkandidaat Julian Ward in dienst zou treden als nieuwe technisch directeur (td). Met de Engelsman zijn ook meerdere gesprekken gevoerd, maar zonder resultaat: Ward liet eind vorige maand weten dat hij geen trek meer heeft in de functie. En dus ging de zoektocht verder. Al snel schakelde Ajax door naar Mislintat die nu officieel is gepresenteerd als opvolger van Marc Overmars, die vorig jaar vertrok na grensoverschrijdend gedrag.

Mislintat werkte van 2006 tot 2017 als hoofd scouting en hoofd betaald voetbal bij de club van de stad waar hij is opgegroeid: Borussia Dortmund. In die periode kreeg hij zijn bijnaam 'diamantenoog', omdat hij de potentie zag bij spelers als Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé en Shinji Kagawa.

Daarna trad hij in Engeland in dienst bij Arsenal, als 'head of recruitment'. In tegenstelling tot zijn tijd bij Dortmund was Arsenal niet bepaald een succesverhaal voor de Duitser. De transferbalans stond na een jaar op ruim 100 miljoen euro in de min en de sportieve prestaties lieten te wensen over. Na een jaar vertrok hij weer.

Terugkeer naar Duitsland

In 2019 keerde hij terug naar de Bundesliga, waar hij als sportief directeur bij VFB Stuttgart aan de slag ging. Sportief ging Stuttgart in de jaren van Mislintat erop vooruit. De club promoveerde datzelfde seizoen nog naar de Bundesliga en eindigde vervolgens als negende in 2020/2021. Op het moment staat Stuttgart wel op degraderen, maar dat kan Mislintat moeilijk worden aangerekend. Hij is al vertrokken.

Eind vorig jaar verlengde hij zijn contract niet bij de club, volgens hemzelf omdat hij op zoek was naar een nieuwe uitdaging. Maar Duitse media meldde ook dat Misilintat niet altijd tevreden was dat hij op technisch vlak niet altijd de eindverantwoordelijkheid kreeg.

Algemeen directeur Edwin van der Sar reageert tevreden op de komst van de Duitser: “Het is goed voor Ajax dat we deze belangrijke positie hebben kunnen invullen met een internationaal ervaren voetbaldirecteur die al snel kan beginnen. Aan de zoektocht naar de juiste persoon is een zorgvuldig proces voorafgegaan. We zochten iemand die voor aanvallend en aantrekkelijk voetbal staat, een internationaal netwerk heeft en oog heeft voor zowel scouting als ontwikkeling en doorgroei van eigen jeugd. Sven voldoet aan het profiel en hij maakte vanaf de eerste gesprekken in februari een hele goede indruk op ons.''