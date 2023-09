Deed Ajax' technisch directeur Mislintat miljoenentransfer met twee petten op?

Technisch directeur Sven Mislintat van Ajax is in de problemen gekomen door een transfer die hij onlangs deed. De komst van Borna Sosa van VfB Stuttgart naar Ajax verliep via een makelaarskantoor dat aandelen heeft in een bedrijf waarvan Mislintat voor 35 procent eigenaar is. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. Met de transfer van de linksback was acht miljoen euro gemoeid.

Ajax zegt in een reactie dat het hier niet van op de hoogte was en heeft de zaak inmiddels met Mislintat besproken. Een directeur bij Ajax mag geen beslissingen nemen waarbij een belangenconflict speelt met financiële gevolgen. In dat geval moet de Raad van Commissarissen worden ingeschakeld. De Amsterdamse club doet onderzoek naar de gang van zaken en Mislintat heeft toegezegd daar alle medewerking aan te verlenen.

Hoogleraraar sportrecht en voormalig Ajax-commissaris Marjan Olfers zegt tegen de NOS dat een besluit dat genomen is met conflicterende belangen grote gevolgen kan hebben voor Ajax. "Wanneer één of meer geconflicteerde bestuurders een tegenstrijdig belang niet hebben gemeld en tóch deelnemen aan de beraadslaging, dan is dat besluit in beginsel vernietigbaar."

Ook Dennis Vink, professor ondernemingsfinanciering aan de Nyenrode Business School, plaats grote vraagtekens. "Is hier ten koste van Ajax een transactie gedaan waarvoor teveel betaald is?", vraagt professor Vink zich af. "Het heeft er de schijn van dat Ajax benadeeld is door deze transactie, omdat hierbij de technisch directeur en de zaakwaarnemer beiden aandeelhouders zijn in hetzelfde bedrijf. Dat roept vragen op over de prijs die voor de speler betaald is. Dat is heel lastig uit te leggen."