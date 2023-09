Nieuwe website moet Haarlemse 'cultuur om de hoek' meer vindbaar maken

In Haarlem barst het van de grote en bekende concertzalen en theaterpodia. De verborgen culturele pareltjes lijken daardoor een beetje weg te vallen. Om juist die podia beter te vinden, is er nu een gezamenlijke website van zo een dertig kleine en middelgrote podia en expositieruimtes: Cultuur023.

De Cultuurtuin, de Nieuwe Vide Artspace of de ontmoetingsplek De Kapsalon. Het zijn een paar locaties in de Haarlemse buitenwijken waar op een kleinschalige manier kunst en cultuur gesnoven kan worden. Maar dan soms net even anders. Zoals ook bij Het Verhalenhuis in een oude kerk in Haarlem-Noord. "We bestaan nu zes jaar en in de grote kerkzaal programmeren we eigenlijk alles met een zinvol thema op cultureel gebied', vertelt directeur Arno van der Vuurst.

Bij kleine podia is het vaak de directeur die ook de programmering doet, de financiën en de PR regelt. En daar struikelen ze nog wel eens, door hun krappe budget. Na de stillegging door de corona-pandemie heeft nog niet iedereen de weg kleinere culturele instellingen terug gevonden. Dus is het zaak om het eens goed in kaart te brengen.