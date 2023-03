Hakim brengt Afrikaanse films naar Haarlem: Monic Henrickx jureert vierde editie Maghreb Film Festival

Met verwondering kijkt hij naar de wereld. En dat is precies wat theatermaker Hakim Traïdia aan anderen wil overdragen met het Maghreb Film Festival dat deze week in Haarlem van start gaat: zich verwonderen over prachtige verhalen uit Noord-Afrika.

Om de haverklap piept zijn mobiel. Of het is zijn geheugen, zoals hij zijn assistent Marcella noemt, of hij begint in rap Frans met een regisseur te bellen. Bekend van Sesamstraat, maar ook als schrijver, regisseur, theater- en filmmaker en al jaren de man van Circus Hakim, is Hakim altijd in de weer.

Met zijn broer Karim is de theatermaker het brein achter het Maghreb Film Festival dat dit jaar voor de vierde keer wordt georganiseerd. Films uit Algerije, Tunesië en Marokko zijn van 9 tot en met 12 maart in Haarlem te zien in de Pletterij, Schuur, Filmkoepel, in zijn eigen Circus Hakim en in De Balie in Amsterdam.