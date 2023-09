Onzekere toekomst weerhoudt Theater De Liefde niet van feestelijke start

Vol goede moed treden de medewerkers van Theater De Liefde het culturele seizoen tegemoet. Het nieuwe programma staat stevig in de steigers ondanks de onzekere toekomst. In de Begijnhofkapel waar het theater is gehuisvest worden namelijk woningen gebouwd. "We staan te boek als een eigenwijs theatertje, dus we gaan gewoon vol van start."

Simone Lensink van het stichtingsbestuur van het theater heeft van de gemeente begrepen dat er dit jaar nog niet wordt gebouwd. De bouwvergunning moet nog worden verleend. Maar ze is zich er terdege van bewust dat het theater slechts anti-kraak huurder is van de Begijnhofkapel in het centrum.

"Het is een hele ingewikkelde puzzel hier in Haarlem. Maar we weten wel dat de gemeente blij is met Theater De Liefde"

De onzekere toekomst weerhoudt het theater er in elk geval niet van een nieuwe programmering neer te zetten. Zo laat Simone weten dat de agenda van Theater De Liefde alweer uitpuilt met optredens. Een aantal grote namen zoals Lenny Kuhr, Jeroen Zijlstra en Yorick van Norden prijken erop, maar er is vooral ruimte voor nieuw talent.

Precies de reden dat het kleinkunsttheater twee jaar geleden van start ging, onder bezielende leiding van onder andere cabaretier en zanger Mylou Frencken, zandtekenaar Gerrie Hondius en journalist Simone Lensink.

Dubieuze avond

Elke eerste woensdag van de maand is er weer Open Podium voor aanstormende kunstenaars. De laatste woensdag van de maand vindt de Dubieuze Avond plaats en is het podium in de Begijnhofkapel voor het vrouwelijke comedy-collectief.

Het theater zonder winstoogmerk en gerund door vrijwilligers heeft in korte tijd een bijzondere plaats in de stad weten te veroveren. Het haalde het landelijke nieuws toen Theo Maassen toch voor een volle zaal mocht optreden, ondanks de toen nog geldende anderhalve meter afstandsregel in verband met corona.

Zonder subsidie

Al met al is het afwachten voor het theater of ze het jaar kunnen volmaken in de Begijnhof kapel. "Het is een hele ingewikkelde puzzel hier in Haarlem. Maar we weten wel dat de gemeente blij is met Theater De Liefde. Zonder subsidie bieden we 'gratis' cultuur aan. Ik verwacht niet dat ze volgend jaar zomaar een pand voor ons hebben, maar wel dat ze ons gaan helpen waar ze kunnen."

Met die positieve instelling gaat het kleinkunstprogramma zaterdag van start. Zoals Mylou Frencken en Gerdie Hondius in hun al uitverkochte openingsvoorstelling ook naar voren willen laten komen: "We moeten immers met zijn allen de toekomst tegemoet, wat die ook brengen moge."