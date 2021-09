Theater de Liefde gaat zaal Theo Maassen toch vullen ondanks optreden gemeente

"Bovendien willen we onze statement nog steeds maken", zegt woordvoerder van het theater Simone Lensink. "Zeker na de persconferentie. Volgende week mogen de zalen wel helemaal gevuld worden. Alsof er dan geen besmettingen meer plaatsvinden. Daarom hebben we besloten om het zo te laten."

Handhaven

De woordvoerder van de burgemeester liet eerder vandaag weten dat de gemeente zal ingrijpen als het theater toch de zaal vult. "De coronamaatregelen zijn op dat moment nog van kracht en als die geschonden worden, dan zullen we handhavend optreden."

In een gesprek met de gemeente zijn verschillende alternatieve plannen voorbijgekomen maar die zijn volgens het theater niet haalbaar. "Veertig mensen naar huis sturen, vinden we geen goed idee. We gaan door zoals we het hebben aangekondigd en houden rekening met een eventuele boete. We weten wat de consequenties zijn."

Door de huidige coronamaatregelen mogen theaters op dit moment twee derde van de volledige capaciteit vullen. Vanaf volgend weekend geldt de maatregel niet meer.