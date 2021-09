Theater de Liefde keert zich tegen maatregelen en vult hele zaal: "Genoeg geweest"

Dat schrijven ze in een mail naar de gasten, volgens het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. Daar gaf voorzitter Mylou Frencken vanmorgen een toelichting op dit besluit. "We zijn een nieuw theater dat midden in coronatijd is gestart", vertelt ze. "Daarom zijn we al maanden bezig met open gaan. We zijn er nu wel even klaar mee."

Het theater heeft de afgelopen maanden alle regels netjes opgevolgd volgens Frencken. "Toen we Theo Maassen konden programmeren en de kaartverkoop startten, was er nog spraken van een volledige capaciteit. Binnen twee uur was het uitverkocht."