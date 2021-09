'Spannend weekend' voor openluchttheater Caprera in afgesloten gebied tijdens F1

Directeur Lode van Piggelen van openluchttheater Caprera vindt het wel spannend. Komend weekend staan Di-Rect, Racoon en een optreden van het Nederlands Kamerorkest geprogrammeerd. Het theater ligt in het gebied dat vanaf donderdag hermetisch wordt afgesloten in verband met de F1. "Schrappen was geen optie", aldus Van Piggelen.

Caprera ontvangt veel vragen van bezoekers die voor dit weekend een kaartje hebben gekocht. Of ze er wel kunnen komen. Het advies om per fiets, te voet of met de trein te komen, wordt aangevuld met een alternatieve route om toch met de auto bij het openluchttheater aan de rand van de duinen in Bloemendaal te kunnen komen.

Bloemendaal wordt bij de kruising van de Westelijke Randweg met de Kleverlaan afgesloten voor doorgaand verkeer, tenzij je een doorlaatpas kan tonen omdat je binnen de zogenoemde Ring 3 woont. Vooralsnog lijkt Caprera wel bereikbaar te zijn als je een flinke omweg neemt via Santpoort.

Scenario's

"Het wordt dan wel spannend of toch niet ook heel veel racefans helemaal tot aan het Kopje rijden waar ons theater zit, en vanaf daar naar het circuit fietsen. Dan staat het vol als onze bezoekers 's avonds aankomen", heeft directeur Lode van Piggelen van Caprera al bedacht. En hij huivert ook bij de gedachte aan een enorme file op de Westelijke Randweg van Haarlem als de racefans het circuit verlaten. Dan staan zijn bezoekers ook vast.

Ook heeft Van Piggelen zijn oren zeker op zondagmiddag gespitst, op de racegeluiden. "Bij eventueel uitstel van de race zou dat zomaar het optreden van het Nederlands Kamerorkest kunnen verstoren."

Maar het schrappen van het programma in het eerste weekend van september is nooit aan de orde geweest, zegt Van Piggelen. "Dat is een enorme schadepost van ongeveer 50.000 euro. Wij hebben als openluchttheater al niet het hele jaar en moeten het hebben van de zomermaanden." Niet alle kaarten van de geplande concerten zijn overigens uitverkocht, wat zeker onder normale omstandigheden bij bands als Di-Rect en Racoon wel binnen een dag het geval is.