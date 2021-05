Dakloze straatmuzikant geeft optreden in DeLaMar Theater: "Misschien word ik beroemd"

Al twaalf jaar speelt de dakloze Thomas Schröder met zijn gitaar liedjes in de winkelstraten van Haarlem en Zandvoort. Gisteravond mocht hij zomaar optreden op het podium van DeLaMar Theater in Amsterdam, dat live uitgezonden werd. Via donaties heeft hij al meer dan 2.000 euro verdiend.

De afgelopen dagen zijn in het DeLaMar Theater vijf voorstellingen gehouden, die via livestreams bezocht konden worden. De opbrengst van de digitale tickets is bestemd voor de goede doelen die tijdens de shows werden besproken. Edward heeft Thomas het podium gegeven en opgeroepen te doneren voor het optreden van de dakloze straatmuzikant.

Dat idee kreeg Edward toen hij tijdens een TED-talk in 2017 mensen opriep om bij een eenzame bewoonster mevrouw Van Huis in het Reinaldahuis in Haarlem op de koffie langs te gaan. Daar werd massaal gehoor aan gegeven. "Je kan dus via een podium 'social impact' maken."

De Social Impact Theatertour, waar de 53-jarige Thomas aan mee doet, is een initiatief van Haarlemmer Edward Molkenboer. Hij startte het Collectief Tell to Inspire om mensen te inspireren en te stimuleren elkaar meer te helpen.

Met de opbrengst gaat Edward samen met Thomas een kampeerbus kopen, zodat hij op een camping in zijn geliefde badplaats Zandvoort kan blijven wonen. Na vele vakanties besloot de van oorsprong Duitse Thomas hier een nomadenbestaan te leiden. Nu hij een dagje ouder wordt, is het slapen op straat of op het strand moeilijker geworden. Met de eerste 2.000 euro is het doel al in zicht. Thomas is er echter nuchter onder. "Maar zien wat er verder gebeurt. Je weet het nooit.."

Nog een optreden

De Social Impact Theatertour wordt na de zomer voortgezet met andere acts in onder andere het Luxor Theater in Rotterdam en nog 35 andere plaatsen. Thomas mag nog één keer optreden, als de eerste voorstellingen van deze week in het DeLaMar Theater geëvalueerd worden. En dat vindt plaats in juli in het AFAS Circustheater in Scheveningen.