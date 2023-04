Pleegzorg op de planken: "Ssst. Niemand mag weten wat ik heb meegemaakt"

Tonny, Judith en Shanita, drie vrouwen die hun waargebeurde verhaal op het theaterpodium vertellen. Het zijn hun ervaringen met pleegzorg. De één nam 28 kinderen onder haar hoede, de ander moest door haar verslaving aan cocaïne haar kinderen tijdelijk afstaan. En Shanita, die haar moeder voor haar ogen gedood zag worden door haar eigen vader, leerde weer spelen in de veilige omgeving van haar pleeggezin.

De verhalen over pleegzorg die in het nieuws komen, zorgen ervoor dat de goede ervaringen vaak onderbelicht blijven. Door ze te delen in een culturele setting, begeleidt door de passende nummers van singer-songwriter Noraly, hopen de drie vrouwen uit de regio Haarlem een andere blik te werpen op het pleegouderschap.

"Als je bij mensen het woord jeugdzorg laat vallen, gaan de nekharen al omhoog staan", vertelt moeder Judith in de onderstaande reportage. Ze is openhartig over haar drugs- en alcoholverslavingen, waardoor het haar niet meer lukte om voor haar kinderen te zorgen. Maar dat hield ze geheim voor de hulpverleners uit angst dat haar kinderen bij haar weg gehaald zouden worden.

Haar twee jonge dochters kijken op de eerste rij toe hoe hun moeder even breekt, maar zichzelf ook snel weer herpakt op het podium van het Verhalenhuis in Haarlem.

Tekst gaat door na video