Pleegouder Tonny vertelt vol overgave op podium: "Kind kan van meerdere moeders houden"

Op het podium je verhaal over je jeugd in de pleegzorg vertellen. Of openhartig uit de doeken doen hoe pittig, maar ook waardevol je rol als pleegouder is. Het lef hebben om voor publiek toe te geven dat het je even niet lukte als moeder om voor je kind te zorgen. Shanita, Tonny en Judith geven een 'voorstelling' in het theater onder begeleiding van singer-songwriter Noraly, om zo anderen te inspireren om pleegouder te worden. De première verliep niet zonder tranen bij bezoekers.

Tonny (64) kijkt aan haar keukentafel opgewonden en blij terug op die première in Het Verhalenhuis in Haarlem. Ze had geen plankenkoorts. "Ik was eigenlijk van tevoren niet zenuwachtig, maar toen ik van het podium af kwam, had ik wel hele rode wangen en trillende benen."

Ze was 38 jaar lang pleegmoeder van in totaal 28 kinderen. Met haar man kreeg ze zelf vier kinderen. Drie pleegkinderen hebben ze tot hun achttiende onder hun vleugels genomen. "En we hielden altijd een paar plekken aan tafel voor crisisopvang van kinderen, die via Kenter Jeugdhulp (regio Zuid-Kennemerland en IJmond, red.) bij ons kwamen."

Ciske de Rat

Tonny wist van jongs af aan dat ze een groot gezin wilde, vroeger al toen ze nog met poppen speelde. "Maar nadat we de film 'Ciske de Rat' hadden gezien, bedacht ik me hoe anders het had kunnen gaan als zo'n kind in nood, hulp had gehad." Ze noemt het haar roeping die ze niet in woorden kan uitdrukken.

Ondanks dat haar man Kees zich nog wel even afvroeg of dat nou wel zo'n goed idee was om al die narigheid in huis te halen, steunde hij haar voor de volle honderd procent. Nu zijn ze voor altijd tante Tonny en ome Kees voor al die pleegkinderen. Eén van de drie die vanaf haar babyjaren bij hun in huis heeft gewoond, is nu zelf moeder. Tonny en Kees zijn opa en oma van haar kind.

Trots

Hun eigen zoon heeft het stokje over genomen en is ook pleegouder geworden. Hoewel zijn schoonmoeder zich afvroeg of dat nou wel zo'n goed idee was. Maar Tonny stelde haar gerust. "Je kan van meerdere kinderen houden en een kind kan van meerdere moeders houden."

Toen Rianne van Huijstee van Kenter Jeugdzorg, Tonny vroeg om haar verhaal in een theatervoorstelling aan een publiek te vertellen, hoefde ze er niet lang over na te denken. Haar bijdrage is indringend en relativerend. Precies zoals Tonny is. "Ik heb niet geoefend voor mijn man of kinderen. Dus die hoorden het tijdens de première voor het eerst. Kees glunderde van trots."