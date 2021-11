Zoektocht naar pleeggezinnen niet makkelijk: "Soms zitten we bij een voetbalclub te praten"

In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond staan op dit moment 14 kinderen op de wachtlijst voor een pleeggezin. Dat zijn er iets meer dan normaal, maar volgens Haarlemmer Rianne van Huijstee van Kenter Jeugdhulp, die zich bezig houdt met de werving van pleeggezinnen, is dit getal heel veranderlijk. "Elke dag kan anders zijn. Er worden gezinnen gevonden waardoor kinderen worden geplaatst en er komen ook weer nieuwe kinderen bij."

Als er zich grote problemen voordoen in een gezin en er wordt besloten dat er een pleeggezin nodig is, wordt Kenter benaderd. Allereerst wordt gekeken door de afdeling matching of er een geschikt gezin binnen de familie van het kind is, of in het bestand met pleegouders van Kenter Jeugdzorg. "We kijken altijd eerst binnen de eigen kring van een kind. Soms is er een tante waar het kind naartoe kan." Dan worden deze mensen, na een screening, netwerkpleegouder bij de organisatie. Soms wordt er gezocht naar een fulltime pleeggezin en soms ook naar een deeltijd pleeggezin, waar het kind bijvoorbeeld alleen in de weekenden naartoe gaat.

Quote "We hebben een plek nodig voor een kind, dus doen we dit maar. Dat is het slechtste wat je kunt doen" Rianne van Huijstee

Als er geen geschikt pleeggezin binnen de eigen kring van het kind of in het bestand van Kenter Jeugdzorg wordt gevonden, dan kan specifieke werving worden ingeschakeld. "We zoeken net zo lang als nodig is, totdat er een gezin gevonden is", vertelt Van Huijstee. Samen met haar collega Cindy Boonstra zet ze alles in het werk om een plek te vinden voor een kind. "Soms zitten we bij de voetbalclub te praten, of dan weer bij een school." Profiel In de tussentijd wordt er ook een profiel vastgesteld. Soms maakt Van Huijstee die, maar het kan ook dat collega's die eerder in het traject betrokken zijn, deze maken. Met de ouders van het kind wordt dan gekeken wat een goede plek zou zijn voor het kind. "Is het belangrijk dat het kind in een sportief gezin komt, houdt het kind niet of wel van honden? Mogen er eigen kinderen aanwezig zijn in het mogelijke pleeggezin of liever niet? Is er een tijdelijke plek nodig, of een plek waar een kind echt jaren gaat blijven?"

Bij de zoektocht wordt een profiel als deze op social media gezet (foto en naam zijn gefingeerd) - Kenter Jeugdzorg

Aan de hand van het profiel gaat Van Huijstee zoeken. "Het vinden van een juiste match is super belangrijk. Niet alleen voor het kind, maar ook voor het gezin dat een kind in huis wil nemen. Het moet passen en je wilt beiden beschermen." Het komt ook voor dat gezinnen plek hebben voor een pleegkind, die al in de database van Kenter Jeugdhulp staan, maar die toch geen goede match zijn met het kind waarvoor een plek wordt gezocht. "Het slechtste wat je kunt doen, is zeggen: we hebben een plek nodig, dus doen we dit maar", vertelt van Huijstee. Soms betekent dat, dat een kind langer in een tijdelijk opvanggezin zit of thuis blijft, dan gewenst. Maar volgens Van Huijstee is het vinden van een passend gezin het belangrijkste . Jonge kinderen zijn vaak makkelijker te plaatsen dan kinderen van 10 jaar en ouder. Die kinderen komen in de pre-pubertijdsfase terecht en er zijn volgens Van Huijstee minder gezinnen die staan te springen om een puber of pre-puber in huis te nemen. En dat vindt ze jammer. "Pubers kan je als pleeggezin nog zoveel meegeven." Rianne van Huijstee is bevlogen in haar werk. Als het moet, boort ze haar eigen netwerk aan voor het vinden van pleeggezin. "Het is een on-going process. We zijn er constant mee bezig. Dit stopt nooit."